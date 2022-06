Vier wedstrijden toegevoegd aan Women’s WorldTour

De UCI heeft vier nieuwe wedstrijden toegevoegd aan de kalender van de Women’s WorldTour. In 2023 zijn dat de Women’s Santos Tour Down Under, de eerste vrouweneditie van de UAE Tour, de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Zwitserland.

De Women’s Santos Tour Down Under had in 2020 de status van ProSeries-wedstrijd, maar werd in 2021 afgelast vanwege de COVID-19-epidemie. De Australische etappekoers wordt voor 2023 opgewaardeerd van ProSeries-wedstrijd naar WorldTour-koers, net zoals Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Zwitserland.

De UAE Tour voor vrouwen wordt voor het eerst gehouden en sluit aan bij de bestaande wedstrijd voor mannen, die al sinds 2019 op de kalender staat.

Kalender UCI Women’s Tour 2023

Santos Tour Down Under (15-17 januari)

Cadel Evans Great Ocean Road Race (28 januari)

UAE Tour (9-12 februari)

Omloop Het Nieuwsblad (25 februari)

Strade Bianche (4 maart)

Miron Ronde van Drenthe (11 maart)

Trofeo Alfredo Binda (19 maart)

Classic Brugge-De Panne (23 maart)

Gent-Wevelgem (26 maart)

Ronde van Vlaanderen (2 april)

Parijs-Roubaix Femmes(8 april)

Amstel Gold Race Ladies Edition (16 april)

Waalse Pijl (19 april)

Luik-Bastenaken-Luik (23 april)

La Vuelta Femenina (1-7 mei)

Itzulia Women (12-14 mei)

Vuelta a Burgos Feminas (18-21 mei)

Women’s Tour (5-10 juni)

Ronde van Zwitserland (17-20 juni)

Giro d’Italia Donne (30 juni-9 juli)

Tour de France Femmes (23-30 juli)

Vårgårda WestSweden TTT (19 augustus)

Vårgårda WestSweden RR (20 augustus)

Tour of Scandinavia (22-27 augustus)

Classic Lorient Agglomération (2 september)

Simac Ladies Tour (5-10 september)

Ronde van Romandië (15-17 september)

Tour of Chongming Island (12-14 oktober)

Tour of Guangxi (17 oktober)