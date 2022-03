Victor Campenaerts niet helemaal pijnvrij aan de start van Le Samyn

Victor Campenaerts hoopt vandaag op een knalprestatie in Le Samyn. De hardrijder van Lotto Soudal kijkt met vertrouwen uit naar de Waalse seizoensopener, al is hij niet helemaal pijnvrij na een valpartij op de Holleweg tijdens de Omloop Het Nieuwsblad.

Campenaerts sluit niet uit dat hij met een breuk rondfietst, maar volgens de nummer vijf van de Omloop is er geen reden tot zorg. “Ik denk dat ik op een kassei ben gevallen. We hebben een scan laten maken en er zijn geen dislocaties. Het kan zijn dat er een breuk is, maar dat het een zodanig rechte breuk is dat je er niks fout mee kunt doen.”

“Ik kan zonder problemen sporten”

“Het enige gevaar is dat, als je veel sport, er irritatie kan ontstaan. Dat is bij mij echter niet het geval. Ik kan zonder problemen sporten. Het gaat misschien wel een beetje pijn doen, maar anders heb ik toch al pijn in mijn benen”, klinkt het voor de start van de eerste wedstrijd van het seizoen op Waalse bodem.

Campenaerts maakte afgelopen zaterdag indruk in zijn eerste wedstrijd van het nieuwe jaar. In Omloop Het Nieuwsblad kwam hij, ondanks een valpartij en materiaalpech, nog als vijfde over de streep in het groepje achter winnaar Wout van Aert. De uurrecordhouder liet zich in de finale nadrukkelijk zien aan kop van de koers.