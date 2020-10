Victor Campenaerts na slottijdrit in Milaan: “Blij dat de Giro voorbij is”

Victor Campenaerts ging vandaag een laatste keer voluit in de Giro d’Italia, aangezien er een slottijdrit op het programma stond naar Milaan. De Belg van NTT Pro Cycling was tevreden na zijn tijdrit, maar heeft de voorbije weken wel serieus afgezien. “Ik ben nu echt heel moe”, zo vertelt hij aan Eurosport.

“Ik denk dat ik een goede tijdrit heb gereden. Het is een supersnel parcours. Er zijn wel een paar bochten, maar die zijn niet heel erg technisch. Ik zal wel een kwartiertje in de hot seat mogen plaatsnemen. Filippo Ganna is de grote man voor vandaag. Hij is ook in staat om goed door die bochten te gaan”, aldus Campenaerts, die wist te finishen na 17:48.

Campenaerts is blij dat de Giro d’Italia nu achter de rug is. “Ik ben blij dat ik nu weer naar huis mag en dat de Giro voorbij is. Het was een erg vreemd seizoen. Je weet in een normaal seizoen wat er gaat gebeuren en welke wedstrijden er komen. Je programma is altijd hetzelfde. Je weet ook wanneer je je moet voorbereiden en op welke manier. Ik ben nu heel erg moe.”

“Ik ben nog nooit zo moe geweest aan het einde van een grote ronde. Ik was misschien al te goed in Tirreno-Adriatico, waardoor ik in de Giro een beetje over mijn top was.” Campenaerts wist twee dagen geleden nog wel als tweede te finishen in een verregende etappe naar Asti. “En ik ben blij dat ik Domenico Pozzovivo heb kunnen helpen.”