Victor Campenaerts maakt doel van Vlaams openingsweekend

Victor Campenaerts heeft van het Vlaamse openingsweekend een doel gemaakt. Dat liet hij via zijn ploeg Qhubeka ASSOS weten. Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne staan voor eind februari op de kalender.

“Normaal gesproken zijn mijn doelen voor het seizoen gericht op het behalen van resultaten, top 5-klasseringen of tijdritzeges. Deze keer is mijn eerste concrete doel het openingsweekend in België”, meldde Campenaerts. “Ik heb die koersen nog nooit gereden en aangezien ik haast op het parcours woon, wordt dat zeker speciaal. Ik wil die wedstrijden met een goed gevoel rijden, dat is mijn doel, om die koersen tevreden te beëindigen.”

De Belgische tijdritspecialist heeft net een tweeweeks trainingskamp achter de rug met de ploeg. “Het was geweldig! Ik heb het nog eens nagekeken en in tien dagen tijd heb ik veertig uur op de fiets gezeten met slechts een dag regen, dus we hadden geluk. Er heerste een goede sfeer en ik denk dat we elkaar allemaal erg goed hebben leren kennen. Als je het eerste diner met het laatste vergelijkt, was er een groot verschil. Ik begin met een goed gevoel aan het nieuwe seizoen.”

Knieprobleem Nizzolo

Overigens kampte zijn ploeggenoot Giacomo Nizzolo tijdens de trainingsstage met een probleem aan de knie. “Daardoor kon ik niet meedoen aan alle trainingen”, liet de Europese kampioen van Plouay weten. “Ik voel me nu echter al wel veel beter dan toen ik aan het trainingskamp begon.” De Italiaan moest afgelopen seizoen vroegtijdig beëindigen; in de Tour de France moest hij de strijd voortijdig staken door een spierscheurtje in zijn onderbeen.