Victor Campenaerts: “Al interessante gesprekken gehad, maar het werd nooit concreet”

Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts blijft op zoek naar een ploeg voor 2021. “Ik heb nog niks, echt niks”, vertelt hij. “Ik ben bereid fors in te leveren op mijn loon. Zolang ik maar prof kan blijven.”

“Douglas Ryder (ploegmanager van NTT, red) was op bezoek in de Giro”, vertelt Campenaerts aan Het Nieuwsblad. “Hij zei me dat hij nog steeds hoopt op een nieuwe sponsor, maar we zijn intussen november.” De tijdritspecialist had bij NTT een contract van één jaar plus twee jaar als de ploeg verder ging, maar sinds deze zomer kan hij onder die clausule uit.

“Ik richt mijn pijlen op iets anders. En ik heb ook al interessante gesprekken gehad met verschillende ploegen, maar het werd nooit concreet. Het is ook niet dat ik te duur ben, want er is met die ploegen nog niet over het financiële aspect gepraat. Ik ben trouwens bereid om zeer fors in te leveren op mijn loon. Het zal noodzakelijk zijn, zolang ik maar prof kan blijven bij een goede ploeg.”

Campenaerts won dit jaar geen enkele wedstrijd, maar pakte wel brons op het EK en werd twee keer tweede in de Giro. Ook in de tijdrit in de Tirreno werd hij tweede. “Het was niet mijn beste seizoen, maar zonder Ganna had ik wel een tijdrit gewonnen in de Tirreno en in de Giro. Dan spraken we van een superjaar.”

Naast Campenaerts zijn er met Stijn Vandenbergh, Sander Armée, Guillaume Van Keirsbulck, Julien Vermote en Dimitri Claeys nog vijf Belgen die dit jaar voor een WorldTour-team uitkwamen en vandaag nog op zoek zijn naar een nieuwe werkgever voor 2021.