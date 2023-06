Verzamel genoeg bergpunten en maak kans op een jaarabonnement op RIDE

Ride

Op zoek naar een nieuwe fietsuitdaging in eigen land? Samen met Mycols hebben we een leuke challenge samengesteld. Wanneer jij in de maand juni voldoende bergpunten weet te verzamelen, maak je – naast eeuwige roem – kans op een van de vijf jaarabonnementen op RIDE. Iedereen die de challenge voltooit krijgt sowieso een gratis exemplaar van ons magazine thuisgestuurd.

Wat is Mycols?

Mycols is dé app voor fietsliefhebbers die dol zijn op avontuurlijke ritten door heuvels en hooggebergtes. Met een indrukwekkende verzameling van meer dan 8.300 profielen van de meest iconische beklimmingen, zowel nationaal als internationaal, is deze app de verzamelplek voor eerdere en toekomstige fietservaringen.



Mycols helpt je niet alleen bij het samenstellen van prachtige fietsroutes, maar ook bij het ontdekken van uitdagende beklimmingen bij jou in de buurt. Mycols biedt tevens opwindende uitdagingen aan, waarmee gepassioneerde fietsers een unieke trui (jersey) kunnen verdienen zodra ze een specifiek doel hebben bereikt. Dit zorgt voor een extra motivatie om jezelf te overtreffen en nieuwe hoogten te bereiken.

Of je nu een ervaren wielrenner bent die op zoek is naar de volgende grote uitdaging, of een recreatieve fietser die gewoon wil genieten van prachtige routes, Mycols staat voor je klaar. Download de app vandaag nog en ontdek de wereld van fietsen in de heuvels en het hooggebergte, terwijl je tegelijkertijd jouw persoonlijke prestaties naar nieuwe hoogten brengt.

Wat moet je doen ?

Download de Mycols App, koppel jouw fietscomputer en begin met fietsen. Iedereen die in de maand juni 2.500 punten weet te verzamelen, kan de unieke RIDE-jersey toevoegen aan zijn prijzenkast. In Nederland zal je op zoek naar hoogtemeters flink aan de bak moeten. Toch levert de beklimming van bijvoorbeeld de Eyserbosweg je al 255 punten op. En met dertig keer het Kopje van Bloemendaal heb je deze challenge ook in de pocket! Let op: ritten tellen pas mee zodra je je hebt aangemeld en een connectie met de app hebt gemaakt.

Begin aan jouw fietsavontuur en voeg de unieke RIDE-jersey toe aan jouw palmares. Stippel je routes uit, verzamel die bergpunten en maak jezelf kansrijk voor dat jaarabonnement.