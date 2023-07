Verrassing in eerste bergrit Valle d’Aosta: Groupama-FDJ-talent rijdt iedereen op een hoopje

De tweede etappe van de Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc is gewonnen door Joshua Golliker. De Brit van de opleidingsploeg van Groupama-FDJ bleek oppermachtig in Courmayeur en nam de leiderstrui over van Dylan Vandenstorme.

Op de tweede dag van de Giro Valle d’Aosta kregen de renners de eerste echte bergrit voorgeschoteld. De 125 kilometer lange etappe begon nog relatief gemakkelijk, maar vijftig kilometer na de start in Courmayeur begon het klimgeweld. Eerst was er de klim naar Verrogne (16,9 km aan 5,1%), dan die naar Les Places (8,9 km aan 6,6%) en uiteindelijke volgde ook nog de verschrikkelijk slothelling Val Veny. Een kleine zes kilometer klimmen aan bijna elf procent. Hier kon nog met minuten gesmeten worden.

Aan de voet van de voorlaatste klim was er een kopgroep van vier man. De Belgen Jorre Debaele en Jonathan Vervenne hadden het gezelschap van de Rus Valery Shtin en en de Italiaan Edoardo Sandri. De voorsprong op het peloton, waar Circus-ReUz-Technord het tempo bepaalde voor geletruidrager Dylan Vandenstorme, bedroeg op dat moment zo’n twee minuten. Toen Alpecin-Deceuninck Development de leiding in het peloton overnam, liep die voorsprong snel terug.

Golliker ruim de beste

Het kwartet zou de voet van de laatste slotklim dan ook niet halen. Op dit punt in de wedstrijden hadden we één, nieuwe koploper: Joshua Golliker (Equipe continentale Groupama-FDJ). Hij begon met een voorsprong van iets meer dan vijftig seconden aan de slotklim. Dat zou, ondanks de steile stijgingspercentages richting de meet, meer dan voldoende blijken om het vol te houden.

Golliker breidde zijn voorsprong zelfs uit. In Courmayeur kwam hij met een voorsprong van bijna twee minuten over de finish. Alex Faure-Prost en Pavel Novak eindigden als tweede en derde. Emiel Verstrynge werd knap vijfde. In het algemeen klassement gaat Golliker nu ruim aan de leiding.