Vermeltfoort en Budding hopen in voetsporen Mads Pedersen te treden dit weekend

Met de Grand Prix Herning en de Fyen Rundt staan er dit weekend twee prestigieuze Deense 1.2-koersen op de UCI-kalender. Aan het vertrek staan vier Nederlandse teams: Wielerploeg Groot-Amsterdam, Tour de Tietema-Unibet, Scorpions Racing Team en VolkerWessels Cycling Team.

Martijn Budding en Coen Vermeltfoort zijn de renners die het moeten gaan doen voor Tour de Tietema-Unibet en VolkerWessels. Niek Voogt is bij Scorpions Racing Team een interessante naam om in de gaten te houden, terwijl WPGA ex-contirenner Sven Burger opstelt.

Vermeltfoort is volgens zijn ploeg VolkerWessels inmiddels weer dik in orde, nadat hij in de Slag om Woensdrecht kampte met maagklachten. De 35-jarige coureur startte ondanks zijn maagklachten toch in Woensdrecht, omdat hij de koerskilometers nodig had met het oog op de Ronde van Overijssel. Die won hij uiteindelijk overtuigend. Budding won de Slag om Woensdrecht en eindigde dit weekend als vierde in de Ronde van Overijssel.

Hun grootste concurrentie lijkt uit de hoek van de Deense selectie, Leopard TOGT en Restaurant Suri-Carl Ras te komen. Michael Valgren, Alexander Salby en Matthias Norsgaard zijn de grote blikvangers bij de Denen, terwijl ook rekening gehouden moet worden met Rasmus Bøgh Wallin, die recentelijk de Arno Wallaard Memorial op zijn naam schreef.

Andreas Stokbro is de gevaarlijke man bij Leopard TOGT. Stokbro schreef vorig jaar de GP Herning op zijn naam, voor onder meer Mads Pedersen. Pedersen zou een dag later wel de Fyen Rundt winnen. De coureur van Trek-Segafredo is er dit weekend vanzelfsprekend niet bij.