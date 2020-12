Veenendaal-Veenendaal mikt op wielerfeest: “Maar zijn afhankelijk van vergunningen”

Veenendaal-Veenendaal heeft grootse plannen voor de editie van 2021, met naast een mannen- en een vrouwenwedstrijd ook diverse evenementen voor publiek. De organisatie houdt er echter ook rekening mee dat alle plannen in de ijskast moeten worden geplaatst. “We zijn afhankelijk van wat voor vergunningen worden afgegeven”, vertelt voorzitter André Homma aan WielerFlits.

Veenendaal-Veenendaal staat op de UCI-kalender voor vrijdag 21 mei (vrouwen) en zaterdag 22 mei (mannen). “Maar als de coronamaatregelen in mei nog steeds dusdanig zijn dat we geen toestemming krijgen, dan parkeren we de plannen voor een later moment in 2021, of voor het jaar erna. Dan zullen we kijken wat mogelijk is”, aldus Homma.

Afwachten

“We zijn afhankelijk van wat voor vergunningen worden afgegeven. Stel dat de profwedstrijden wel gereden mogen worden, maar dat geen publiek welkom is, dan gaan we kijken wat we gaan doen als organisatie. En we moeten afwachten wat de gemeente dan wil”, vertelt de voorzitter van het bestuur Stichting Veenendaal-Veenendaal. “Dat is nog los van de side-events.”

Een toertocht voor aangepaste sporters, een e-bikewedstrijd en wedstrijden voor kinderen… Aan alles is gedacht. “Veenendaal-Veenendaal is namelijk meer dan alleen een wedstrijd”, laat Homma weten in een persbericht. Toch ligt de prioriteit elders, vertelt hij ons. “De profwedstrijden zijn het hoofdevenement, die zijn het belangrijkste. Binnen alle mogelijkheden kijken we dan wat we kunnen organiseren.”

De geschiedenis van Veenendaal-Veenendaal gaat terug tot 1985, toen Joop Zoetemelk de eerste editie won. In 2019 won Zakkari Dempster de voorlopig laatste editie van de Utrechtse koers.