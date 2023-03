Vanmarcke en Teuns, die eerste klassieker van het jaar rijdt, present in De Ronde namens Israel-Premier Tech

Sep Vanmarcke en Dylan Teuns zijn de twee hoofdspelers in de selectie van Israel-Premier Tech voor de Ronde van Vlaanderen. Vanmarcke toonde in de afgelopen koersen dat hij goede benen heeft, Teuns is dan weer een groot vraagteken. De Belg reed dit jaar nog geen enkele klassieker.

Teuns begon eind januari zijn seizoen in Frankrijk. Daar reed hij de GP Cycliste de Marseille La Marseillaise, zonder succes weliswaar. Daarna kwam de Belg in actie in drie etappekoersen. In de buurt van de overwinning kwam Teuns dit jaar nog niet. Dat moet echter geen reden zijn tot paniek, want vorig jaar gebeurde hetzelfde. Teuns reed toen in aanloop naar De Ronde slechts twee etappekoersen en werd dan plots zesde in Vlaanderens Mooiste.

“We zullen zien hoe het zondag zal gaan, maar ik heb het gevoel dat ik op schema zit en dat ik zal kunnen rijden zoals vorig jaar”, vertelt Teuns op de website van Israel-Premier Tech. “Het is echt bemoedigend dat de ploeg goed heeft gepresteerd in de laatste wedstrijden, dat geeft ons vertrouwen voor zondag en ik denk dat we een rol kunnen spelen in de wedstrijd.”

Vanmarcke reed wel al flink wat wedstrijden dit voorjaar. Hij eindigde in de Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en Gent-Wevelgem in de top-10. In die laatste wedstrijd stond hij zelfs op het podium. Zaterdagochtend verschijnt er een interview met Vanmarcke op WielerFlits. De Belgische coureur blikt in dat interview uitgebreid vooruit op de Ronde van Vlaanderen.

