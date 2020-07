Vandaag begint de Giro d’Italia voor Remco Evenepoel en Richard Carapaz donderdag 30 juli 2020 om 12:11

In de Ronde van Burgos staat vandaag een bergetappe op het programma met aankomst bergop op de top van de Picón Blanco (7,8 km aan 9,3%). Voor klassementsmannen Remco Evenepoel en Richard Carapaz het begin van het steekspel richting de Giro d’Italia.

Evenepoel heeft grote ambities voor de drieweekse door Italië. Wil hij kans maken op de roze trui dan moet hij wel opgewassen zijn tegen de 27-jarige Carapaz, de kopman van Ineos. De eerste strijd bergop is vandaag in de Ronde van Burgos.

Ineos-ploegleider Servais Knaven kijkt nieuwsgierig naar de 20-jaar jonge Belg. “Hij is een uitzonderlijk talent”, zegt Knaven in Het Nieuwsblad. “Daar was ik begin dit voorjaar nog zelf getuige van toen ik hem de Ronde van Algarve zag winnen.”

“Maar dat grote talent hebben zijn generatiegenoten Tadej Pogacar en Egan Bernal ook. Ik durf nu nog niet zeggen of Evene­poel een belangrijke uitdager wordt van Carapaz in de Giro. Volgens mij kan niemand dat al voorspellen. Een eerste grote ronde van drie weken is een totaal ander gegeven dan een rittenkoers van zeven dagen.”

Wanneer Evenepoel vandaag beter blijkt te zijn dan Carapaz is de strijd om de Giro nog lang niet gestreden, verzekert Knaven. “Carapaz is nog in volle opbouw en het is zeker nog niet de Richard die je in de Giro zal zien. Hij komt uit een heel moeilijke periode. De eerste maanden in de lockdown had hij het in Ecuador op alle gebieden best lastig. Het is afwachten waar hij zich nu conditioneel exact bevindt ten opzichte van zichzelf en de anderen, maar één zaak is zeker: hij is nog niet op zijn best.”