zaterdag 7 oktober 2023 om 17:37

Van Wilder prijst karakter van ploegmaat Evenepoel: “Hij was toch flink gehavend”

Voor de start van de Ronde van Lombardije werd er toch het nodige verwacht van Remco Evenepoel, maar de Belgische kampioen van Soudal Quick-Step kwam al vroeg in de wedstrijd ten val en kwam vervolgens in de finale tekort om mee te doen voor de zege.

Toch toonde Evenepoel over veerkracht te beschikken, aangezien hij zich in de achtergrond nog naar een negende plaats wist te knokken. “We hadden pech dat Remco zo vroeg in de wedstrijd viel. Hij was toch redelijk gehavend, dus chapeau dat hij het nog zo goed heeft gedaan”, was de conclusie van zijn ploeggenoot Ilan Van Wilder, in gesprek met VTM.

Evenepoel kon dus niet meedoen om de overwinning, maar Soudal Quick-Step eindigde met Andrea Bagioli (2e) toch maar mooi op het podium van Il Lombardia. Meer zat er volgens Van Wilder ook niet in. “De tweede plaats van Bagioli was het hoogst haalbare, want Tadej Pogacar was duidelijk de beste.”

Over eigen prestatie: “Mijn lichaam heeft rust nodig”

Over zijn eigen prestatie was Van Wilder, die afgelopen dinsdag nog de beste was in Tre Valli Varesine, dan weer niet echt te spreken. “Ik was niet zo goed. Mijn benen waren niet top. Mijn lichaam heeft rust nodig, het is genoeg geweest voor mij. Maar het is al een mooi seizoen geweest, deze week kon ik nog een wedstrijd winnen.”

“Dus ik kan zeker niet klagen, maar het is tijd om de beentjes omhoog te leggen.” Maar eerst wacht er nog een laatste wedstrijd: de Japan Cup (15 oktober). “Dat is meer voor de fun. En dan is het echt tijd voor vakantie.”