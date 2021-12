Van wielrenster naar astronaut: het opmerkelijke verhaal van Christina Birch

Wielerflits Kort

Christina Birch, meervoudig Amerikaans kampioene in het baanwielrennen, kiest voor een opmerkelijke carrièreswitch. De 35-jarige Birch mag binnenkort het astronautenprogramma van de NASA gaan volgen. Over twee jaar komt ze in aanmerking voor een ruimtereis.

Birch is via een academische carrière in aanraking gekomen met het baanwielrennen. De Amerikaanse haalde bachelors in wiskunde, biochemie en moleculaire biofysica en kon zich via de wielerploeg van het Massachusetts Institute of Technology gaan toeleggen op het baanwielrennen. En met succes, want Birch veroverde elf Amerikaanse baantitels, nam deel aan enkele WK’s en deed ook aan veldrijden en gravelracen.

Afgelopen zomer stond ze ook op de longlist om met de Amerikaanse baanploeg naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan, maar ze viel uiteindelijk op het laatste moment af. Birch besloot vervolgens een andere weg in te slaan en is nu gekozen uit 12.000 kandidaturen voor het astronautenprogramma van de National Aeronautics and Space Administration, afgekort tot NASA.

Birch zal samen met negen andere ‘astronauten in de dop’ worden klaargestoomd voor toekomstige Artemis-missies naar de maan. De tweejarige opleiding start in januari.