Van Vleuten ziet gevallen ploeggenote Sierra opgeven in de Giro d’Italia Donne

Annemiek van Vleuten, de draagster van de roze trui in de Giro d’Italia Donne, moet het in het restant van de rittenkoers stellen zonder een van haar sterkste helpsters. Arlenis Sierra gaat in de zesde etappe namelijk niet meer van start, nadat ze in rit vijf tegen het asfalt ging. Dat meldt Movistar op zijn sociale media.

Sierra eindigde in de vierde etappe nog als zesde. Eerder dit jaar werd ze vierde in de Ronde van Vlaanderen en zevende in Luik-Bastenaken-Luik, waarna ze de Ronde van Valencia voor vrouwen wist te winnen. Ook werd ze Cubaans kampioene. Nu Sierra heeft opgegeven, heeft Van Vleuten nog slechts vier rensters in steun. Andrea Patiño, Aude Biannic, Jelena Erić en Emma Norsgaard moeten haar donderdag helpen in een bergrit met de finish op de Passo del Maniva.

🇨🇺❌😔 Arlenis Sierra no tomará la salida en la 7ª etapa del #GiroDonne22. La campeona de Cuba sufrió una caída en la jornada del miércoles camino de Bérgamo. Arlenis Sierra is a DNS for stage seven of the @giro_donne. The Cuban champion sustained a crash on Wednesday. pic.twitter.com/LPa0ywRdsj — Movistar Team (@Movistar_Team) July 7, 2022