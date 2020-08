Van Vleuten wint na inhaalslag: “Ik dacht dat mijn kansen waren verkeken” zaterdag 1 augustus 2020 om 16:29

Annemiek van Vleuten was zaterdag in de Strade Bianche aanvankelijk nergens te bekennen. Mavi García leek onbedreigd op weg te zijn naar de zege, maar de wereldkampioene zette de wedstrijd in de laatste vijftien kilometer alsnog volledig naar haar hand. “Ik dacht dat mijn kansen waren verkeken.”

“Het was heel zwaar en warm”, doet Van Vleuten haar verhaal in het flashinterview na afloop. “Maar zware wedstrijden zijn altijd heel goed voor mij, omdat ik weet dat mijn concurrentes er dan veel meer moeite mee hebben.”

In de slotfase bleek dat uiteindelijk zo te zijn. Een onzichtbare inhaalslag moest daar eerst nog aan te pas komen. “Mijn ploeggenote Amanda Spratt was in de aanval, waardoor ik op een gegeven moment dacht dat mijn kansen waren verkeken. Toen hoorde ik dat García alleen op weg naar de zege leek en ben ik vol in de aanval gegaan.”

“Ik ben heel blij dat ik op deze aankomst in Siena weer heb gewonnen”, zo eindigt de dit seizoen nog ongeslagen renster. “Deze finish is voor mij de allermooiste.”