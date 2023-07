Van Nederland tot Nieuw-Zeeland: Bescherm je racefiets op elk avontuur

Ad

Nederland, bekend om zijn schilderachtige landschappen en kilometerslange fietspaden, is ongetwijfeld een paradijs voor elke fietsliefhebber. Maar voor degenen die snakken naar steilere hellingen dan onze geliefde Vaalserberg, voor de echte berggeiten onder ons, nodigt het avontuur uit naar locaties verder van huis.

Het idee om je vertrouwde racefiets mee te nemen naar exotische locaties kan ontmoedigend zijn, maar de moderne wereld van vervoer maakt deze uitdaging behapbaar, of je nu kiest voor reizen per trein, auto, of vliegtuig. Echter, de vraag blijft: hoe zorg je ervoor dat je fiets niet alleen veilig op je bestemming aankomt, maar ook gedurende de hele reis beschermd blijft?

Om je te helpen deze vraagstukken te navigeren, hebben we samen met Laka een reeks nuttige tips en trucs samengesteld. Daarnaast hebben we een speciaal aanbod voor jou, om ervoor te zorgen dat je zorgeloos en vol vertrouwen met je volgende fietsavontuur kunt beginnen, waar dat ook mag zijn..

Transport van de fiets:

Het vervoeren van je racefiets, of dat nu per vliegtuig, trein of auto is, brengt altijd risico’s met zich mee. Vliegveldpersoneel kan onvoorzichtig omgaan met je kostbare fietskoffer, of een laaghangende tak kan onverwachts je fiets raken terwijl deze op je autodak bevestigd is. In dergelijke gevallen biedt een betrouwbare fietsverzekering van Laka uitkomst, door alle mogelijke schade te dekken en je te behoeden voor onverwachte reparatiekosten.



Diefstal van de fiets:

Helaas kan een gestolen fiets elke vakantie snel verpesten. Het maakt niet uit of de diefstal plaatsvindt in een druk stadscentrum, op een afgelegen camping, vanuit je hotelkamer, of zelfs uit een afgesloten auto. Met Laka’s diefstaldekking ben je volledig beschermd. Je hoeft je geen zorgen te maken over de kosten van een nieuwe fiets, Laka neemt die zorg volledig van je over.

Schade tijdens het fietsen:

Schade tijdens het fietsen in het buitenland: Zelfs op de meest idyllische locaties kan het noodlot toeslaan tijdens een fietstocht. Je geniet van een prachtige rit door de heuvels van Toscane of je neemt deel aan een intensieve race in de Pyreneeën, maar dan gebeurt het onverwachte – je raakt betrokken bij een ongeluk. En of je fiets nu van carbon, titanium of aluminium is, een onverwachte val of botsing kan ernstige schade toebrengen. Dankzij de racefietsverzekering van Laka kun je echter met een gerust hart ademhalen. Je bent niet alleen volledig gedekt voor reparaties of vervanging, maar deze dekking geldt ook uitdrukkelijk voor schade opgelopen tijdens wedstrijden, zowel binnen als buiten Nederland. Zo kun je zonder zorgen het avontuur aangaan en je grenzen verleggen.

Gestrand in de middle of nowhere:Stel je voor, je bent halverwege je eigen “Tour. de France”, zwoegend op een steile bergklim of genietend van een rustige rit door de Provençaalse lavendelvelden, en opeens laat je fiets je in de steek. Een technisch mankement zorgt ervoor dat je niet verder kunt, gestrand in de ‘middle of nowhere’. Maar met Laka hoef je je geen zorgen te maken. Naast dat reparatiekosten gedekt zijn, vergoedt de verzekering ook je reiskosten terug naar je hotel en zelfs de kosten van een alternatieve fiets tot 200 euro, zodat je je heroïsche rit de volgende dag gewoon kunt vervolgen. Je blijft dus nooit achter in een onbekende omgeving en je fietsavontuur hoeft niet vroegtijdig te eindigen.

Verloren fiets door de luchtvaartmaatschappij:

Na een lange vlucht kom je op je bestemming aan, maar je fiets is nergens te bekennen. Met Laka’s uitgebreide dekking hoef je je geen zorgen te maken over de verloren gegane waarde van je fiets. Ze vergoeden de volledige kosten, zodat je vakantie niet in het water valt.

Het lijkt misschien overbodig om een fietsverzekering te hebben, maar zoals je kunt zien, kan het je heel wat stress en kosten besparen. Dus voordat je je volgende avontuur met je racefiets plant, overweeg dan de betrouwbare en uitgebreide dekking van Laka. Je weet nooit wat de weg voor je in petto heeft.

Verzekeren bij Laka

Bij Laka betaal je een eerlijke, variabele premie die is gebaseerd op de waarde van je fiets, met een ingebouwd maximum. Zo weet je zeker dat je nooit teveel betaalt, terwijl je toch optimaal beschermd bent. Het mooie is dat Laka dagelijks opzegbaar is, en dat je gedekt bent zonder eigen risico of afschrijving. Of je nu een kapotte velg oploopt tijdens een ruige afdaling of je fiets wordt gestolen uit je hotelkamer, Laka dekt het.

Profiteer van 30 dagen gratis fietsverzekering

Als je op zoek bent naar de allerbeste fietsverzekering om fiets en fietsuitrusting te beschermen, is Laka precies wat je nodig hebt. En er is nog beter nieuws: als lezer van WielerFlits krijg je nu exclusief 30 dagen gratis dekking met de code FLITS30. Schrijf je in via de onderstaande link, gebruik de code, en ga met een gerust hart de weg op, waar die ook naartoe gaat.