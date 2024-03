vrijdag 15 maart 2024 om 11:09

Van corona herstelde Nairo Quintana maakt rentree in Ronde van Catalonië

Nairo Quintana moest vanwege een coronabesmetting zijn Europese seizoensstart uitstellen, maar de 34-jarige Colombiaanse klimmer kan zich nu weer opmaken voor zijn rentree. Quintana maakt namelijk deel uit van de selectie van Movistar voor de Ronde van Catalonië (18-24 maart).

Quintana kwam dit seizoen al wel in actie in eigen land. Hij begon zijn comebackjaar met de Colombiaanse kampioenschappen en reed vervolgens de zesdaagse Tour Colombia. In deze laatste wedstrijd kwam hij niet in het stuk voor en moest hij genoegen nemen met een bijrol. De tweevoudig winnaar van een grote ronde werd uiteindelijk 21ste in het algemeen klassement.

De renner van Movistar zou daarna eigenlijk deelnemen aan O Gran Camiño, een rittenkoers in het noorden van Spanje, maar een coronabesmetting gooide roet in het eten. We zijn nu een maand verder en Quintana blijkt weer fit genoeg om een rugnummer op te spelden. Hij zal maandag dan ook beginnen aan de 103e editie van de Ronde van Catalonië.

Meerdere speerpunten

Maar Quintana is zeker niet de enige opvallende naam binnen de selectie van Movistar. De Spaanse formatie rekent ook op Enric Mas, Einer Rubio en Iván Ramiro Sosa. Deze renners kunnen zich tevens onderscheiden bergop en een rol van betekenis spelen in het klassement. De snelle Iván García Cortina zal dan weer mikken op de ietwat vlakkere etappes. Jorge Arcas en Javier Romo vervolledigen de selectie.

In de 103e editie van de Ronde van Catalonië is het vooral uitkijken naar Tadej Pogacar. De Sloveen zal voor het eerst in zijn carrière deelnemen aan de meerdaagse wielerkoers en het voor de eindzege onder meer opnemen tegen de mannen van Movistar, Sepp Kuss, Simon Yates, Mikel Landa, Aleksandr Vlasov en Lennert Van Eetvelt.