Greg Van Avermaet werkt in Ronde van Valencia aan band met Matteo Trentin dinsdag 4 februari 2020 om 09:24

Greg Van Avermaet is aankomend seizoen niet de enige kopman aan boord bij CCC. Nu ook Matteo Trentin deze winter de weg gevonden heeft naar het Amerikaans-Poolse WorldTour-team, kan CCC in de klassiekers meerdere kaarten uitspelen. In de Ronde van Valencia rijden Van Avermaet en Trentin voor het eerst samen: “Daar kunnen we zien hoe we het seizoen gaan aanpakken.”

In de Ronde van Valencia zal het dus vooral wennen aan elkaar worden. “Hier kunnen we elkaar beter leren kennen”, gaat Van Avermaet verder. “De groep voor de klassiekers kent elkaar intussen heel goed, maar Trentin is er nog bijgekomen. Hij is een uitstekende renner die onze ploeg veel bij kan brengen.”

Matteo Trentin

Voor Matteo Trentin betekent de Ronde van Valencia zijn debuut in het tenue van CCC. “Het belangrijkste doel voor mij is om aankomende week met mijn teamgenoten een goede band op te bouwen, zodat we de rest van het seizoen kunnen toewerken naar de grote doelen.”

Trentin en Van Avermaet wisten in 2019 allebei een etappe te winnen in de Ronde van Valencia. Trentin schreef de tweede etappe op zijn naam, Van Avermaet destijds de derde.

CCC in de Ronde van Valencia (5-9 februari)

Víctor de la Parte

Alessandro De Marchi

Serge Pauwels

Michael Schär

Matteo Trentin

Greg Van Avermaet

Nathan Van Hooydonck