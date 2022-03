Van Aert loodst Roglic naar eindzege in Parijs-Nice: “Moeilijke dag om te controleren”

Primož Roglič kroonde zich vandaag tot eindwinnaar van Parijs-Nice, maar had daar wel een zeer sterke Wout van Aert voor nodig. De Belgische kampioen wist in de verraderlijke slotrit in en rond Nice zijn Sloveense ploeggenoot op sleeptouw te nemen en een scheve situatie recht te zetten. “Het was aan mij om de laatste klim te overleven”, blikt Van Aert terug op een bewogen etappe.

Roglič moest vandaag alle zeilen bijzetten om zijn gele trui te redden. Op de flanken van de Col d’Èze bleek de Sloveen niet in staat om zijn grote concurrent Simon Yates te volgen, maar gelukkig kon hij nog terugvallen op het beulswerk van zijn ploegmaat Van Aert. Die wist de Brit binnen schootsafstand te houden en zo de eindzege van Roglič veilig te stellen. “Het was zwaarder dan verwacht”, begint Van Aert zijn relaas in het flashinterview.

“Het was een moeilijke dag om te controleren. Ik was gefocust om in de finale nog bij Primož te zitten. Het was aan mij om de laatste klim te overleven en dat is gelukt. Ik nam al het laatste deel van de klim voor mijn rekening. Daarna waren we met z’n tweeën in het voordeel. Primož kon in de finale ook nog wat overnemen.”

Blik op Milaan-San Remo

Van Aert dacht stiekem nog aan een tweede ritzege, maar Yates wist zijn solo tot een goed einde te brengen. “We dachten nog aan de ritzege, maar kwamen net te kort. De groene trui is een bonus. Ik pakte hem ook al in het Critérium du Dauphiné en Tirreno-Adriatico. En nu dus ook hier. Het is kortom een geslaagde week, al was het vandaag nog een moeilijke dag.”

Voor Van Aert staat nu alles in het teken van Milaan-San Remo. De Italiaanse klassieker staat aankomende zaterdag op het programma. “Ik ga nu wat herstellen en wat rondhangen in de buurt van Nice. En dan ben ik klaar voor Milaan-San Remo, hoop ik.”