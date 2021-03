Van Aert houdt kans op eindzege Tirreno-Adriatico: “Ik ga het blijven proberen”

Wout van Aert raakte dan weliswaar zijn blauwe leiderstrui kwijt, hij kan na de lastige vierde etappe met aankomst op Prati di Tivo nog altijd dromen van de eindzege in Tirreno-Adriatico. “Ik moet blij en trots zijn op deze prestatie”, zegt de Belg van Jumbo-Visma bij Sporza na de door Tadej Pogačar gewonnen bergrit.

“De logica is gerespecteerd. Pogačar is samen met mijn ploegmaat Primoz Roglic de beste ronderenner van het moment. Het is niet meer dan logisch dat hij mijn trui overneemt”, vindt Van Aert. “Ik ben totaal niet ontgoocheld. Ik zou niet weten waarom. In mijn dromen had ik natuurlijk gewonnen, maar dromen kan iedereen. Ik moet blij en trots zijn op deze prestatie.”

“Ik had gehoopt dat INEOS Grenadiers of UAE Emirates langer zouden controleren. Maar mijn ploegmaats waren snel weg en dan zag ik de demarrages natuurlijk snel aankomen. Dat was uiteraard niet in mijn voordeel, maar ik heb niet hevig gereageerd en mijn eigen tempo gezocht. Ik heb echt acht kilometer op mijn limiet moeten rijden. Het was de beste tactiek voor iemand met mijn mogelijkheden.”

“Er was veel wind en dat maakt het gemakkelijker om aan te vallen. Had ik die blauwe trui niet aan, dan kon ik me sparen voor het eindschot”, vervolgt de winnaar van de openingsrit. “Dat was nu niet het geval. Er waren een paar jongens beter en heel veel jongens waren aan mij gewaagd. Zij konden wel afwachten, ik niet.”

In het klassement staat Van Aert nu gedeeld tweede met Sergio Higuita. Hij moet een achterstand van 35 seconden zien goed te maken om de Koers tussen de twee zeeën te winnen. “Het is een grote kloof, maar er zijn nog drie kansen om tijd goed te maken. Ik geef zeker nog niet op. De komende drie dagen gaan we er gewoon nog voor.”