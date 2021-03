Van Aert gaat voor twee op rij: “De finish ligt me, bergop maar niet te steil”

Wout van Aert hoopt er donderdag twee op rij van te maken in Tirreno-Adriatico. De kopman van Jumbo-Visma, in de sprints en in het klassement, won al de massasprint in de openingsrit en ziet kansen in de tweede etappe naar Chiusdino. “We zullen alert moeten zijn, want ik verwacht dat er aanvallen zullen komen”, zegt hij tegen Het Nieuwsblad.

“Vooral de laatste vijftig kilometer zijn pittig. Veel op en af en draaien en keren”, weet Van Aert over de heuvelachtige finale. De finish ligt na een klim van zeven kilometer aan 4%. “Ik heb vertrouwen dat ik deze klimmetjes zal kunnen overleven, ze zijn niet te lang. De finish ligt me ook wel, bergop maar niet te steil. Het is niet superzwaar maar er zal toch veel kracht bij komen kijken.”

“Er zitten ook wat bochten op het einde, waardoor de positionering belangrijk zal zijn. Ik verwacht sowieso een sprint, maar het hangt er natuurlijk vanaf hoe groot de groep nog zal zijn. Ik heb alleszins vertrouwen na gisteren”, kijkt hij terug op zijn sprint, waarin hij onder meer Caleb Ewan en Fernando Gaviria klopte.