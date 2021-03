Van Aert: “Dat het peloton moe is, zou in mijn voordeel moeten zijn”

Na de zware ‘Tappa dei Muri’ biedt de zesde rit weer kansen voor de sprinters. Al zijn, afhankelijk van het koersverloop, ook de aanvallers niet kansloos. Wout van Aert verwachtte vanaf het begin een zware wedstrijd.

“Eigenlijk verwacht ik vanaf het begin een zware wedstrijd. Het is nog altijd een behoorlijk zwaar parcours”, zei Van Aert bij de start in Castelraimondo. “Tot op heden was het een gecontroleerde situatie, maar we gaan zien of veel jongens proberen in de ontsnapping te komen. Misschien ben ik na mijn overwinning in de openingsetappe een favoriet, maar er zijn ook nog enkele andere sterke sprinters in koers.”

“Er zijn niet veel kansen meer, dus ik denk dat het een grote strijd wordt. Hopelijk sta ik er in de finale. Er zijn vandaag wat hoogtemeters om de goede benen weer te vinden. Na de laatste paar etappes is iedereen natuurlijk moe. In de sprint is het normaal gesproken beter voor me als er meer vermoeidheid is in het peloton”, aldus de 26-jarige kopman van Jumbo-Visma, de nummer twee in het algemeen klassement.