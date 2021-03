Van Aert blikt vooruit op vijfde etappe: “Het heeft veel weg van een klassieker”

Wout van Aert hoopt vandaag in Tirreno-Adriatico tijd goed te maken op klassementsleider Tadej Pogačar, zo laat hij weten aan Het Nieuwsblad. De renners krijgen een pittige etappe voorgeschoteld over heel wat Italiaanse muurtjes.

Op zaterdag was het aan de klimmers met een aankomst in Prati di Tivo, maar vandaag lijken de explosieve springveren in het voordeel. De organisatie komt namelijk met een ‘Tappa dei Muri’. Een etappe over ontelbare steile hellingen. Eenmaal aangekomen in finishplaats Castelfidardo staat de ene na de andere muur op het menu.

De steilste helling kent uitschieters tot 19% en zal zeker na enkele passages in de benen kruipen. Van Aert over de vijfde etappe: “Het heeft vandaag veel weg van een klassieker. Maar in een rittenwedstrijd ziet er dat altijd anders uit. Ik denk dat ik voor de rit en de boni’s kan gaan, maar er liggen nog heel wat moeilijkheden tussen.”

Alaphilippe: “Ik verwacht een helse strijd”

Wereldkampioen Julian Alaphilippe, een andere favoriet voor de dagzege, houdt rekening met een spectaculaire finale. “De wedstrijd is zeker nog niet voorbij”, citeert Het Nieuwsblad. “Van Aert heeft gisteren een enorm tempo opgelegd maar met João Almeida hebben wij nog altijd een ijzer in het vuur. Ik verwacht een helse strijd en op het lokale circuit zal alles beslecht worden.”