Negende podiumplaats Valverde in Waalse Pijl: “Ik ben 41 jaar, dat is niet slecht, hè?”

Alejandro Valverde kan leven met zijn tweede plaats in de Waalse Pijl 2022. Voor de kopman van Movistar, die na dit seizoen stopt met wielrennen, betekent het zijn negende podiumplaats in de heuvelklassieker. “Dylan Teuns was gewoon heel sterk. En vergeet niet dat ik ben 41 jaar, en ik word tweede. Dat is niet slecht, hè?”, aldus Valverde.

“Ik ben tevreden”, was de eerste reactie van Valverde in het flashinterview. Op de Muur van Hoei zat hij goed geplaatst en reageerde hij attent op een versnelling van Dylan Teuns, die van tevoren de eerdere beklimmingen van Valverde had bestudeerd. Lange tijd kon de Spanjaard volgen, maar in de laatste 100 meter brak hij toen Teuns opnieuw versnelde.

Volgens Valverde, die al vijf keer de Waalse Pijl won, zat er niet meer in dan een tweede plaats. “Ik heb echt alles gegeven en ik kon niet nog meer afzien. Het ging erg snel door Enric Mas”, beschrijft hij. “Dit moet een van de snelste beklimmingen ooit geweest zijn. In de Ronde van Catalonië werd ik ziek en nu sta ik op het podium, dus op mijn leeftijd moet je daar heel tevreden mee zijn.”

Na vandaag staat Valverde op zestien deelnames aan de Waalse Pijl. De eerste keer was in 2005 en nu, in 2022, is hij voor de laatste keer op de Muur van Hoei gefinisht. Of, misschien, toch? “Nee, daar ben ik nu echt wel zeker over, maar ik kijk wel uit naar Luik zondag”, houdt Valverde de moed erin. En daags na Luik-Bastenaken-Luik viert hij zijn 42ste verjaardag.