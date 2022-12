Uno-X ziet kansen door problemen B&B: “Wildcard voor de Tour wordt waarschijnlijker”

De een zijn dood is de ander zijn brood. Zoals bekend, zit B&B Hotels-KTM in de problemen, maar Uno-X kan daar mogelijk van profiteren. Het Noorse ProTeam aast al langer op een wildcard voor de Tour de France en ziet zijn kansen vergroten als hun Franse concurrent wegvalt. Dat erkent ook Jens Haugland, de ploegmanager van Uno-X, in gesprek met TV 2.

“Het is belangrijk om te zeggen dat we niet blij zijn met de problemen bij B&B Hotels-KTM”, begint Haugland. “Maar ik geloof dat wij objectief en subjectief gezien de kwaliteiten hebben om deze zomer de Tour de France te rijden. Als er geen Frans team van het tweede niveau in de positie is om uitgenodigd te worden, dan zijn onze kansen van niet heel waarschijnlijk naar behoorlijk waarschijnlijk gegaan.”

In 2022 wilde Uno-X ook al starten in de Tour de France, maar toen kreeg de ploeg van Haugland (in tegenstelling tot B&B Hotels-KTM) geen ticket. Mocht er nu wel een uitnodiging komen, dan zou het voor de eerste keer in de geschiedenis zijn dat een Noors team start in de Ronde van Frankrijk. “Als dat gebeurt… Het is onmogelijk om je dat voor te stellen en te bedenken.”

De vier wildcards voor de Tour de France worden eind januari of begin februari uitgedeeld. Lotto Soudal en TotalEnergies zijn vanwege hun positie op de UCI-ranking van 2022 automatisch uitgenodigd, waardoor er twee plekken overblijven. Indien B&B Hotels-KTM verdwijnt of een stap terugdoet naar Continental-niveau, zijn er geen Franse ProTeams die meedingen voor de wildcards. Arkéa-Samsic is immers gepromoveerd naar de WorldTour.

“Dichtbij een ticket”

“Ik moet toegeven dat dit heel spannende dagen zijn”, zegt Haugland. “Afgelopen week waren we in Monaco en Genève voor verschillende afspraken met de UCI, teams, wedstrijdorganisatoren en andere aandeelhouders. De reacties en geruchten daar suggereren dat we dichtbij een ticket zijn, maar het is nog niet concreet. We moet het geduld opbrengen dat we eigenlijk niet hebben.”