UEC-voorzitter Rocco Cattaneo wordt opgevolgd door Enrico della Casa

De Europese wielerunie (UEC) heeft Enrico della Casa voor vier jaar aangesteld als haar nieuwe voorzitter. De Italiaan neemt het stokje over van Rocco Cattaneo.

Della Casa was begin jaren ’00 bij de UCI werkzaam als coördinator van de antidopingcommissie en coördinator van het baanwielrennen. Van 2002 tot 2013 was hij coördinator baanwielrennen bij de Italiaanse wielerbond en verantwoordelijk voor het logistieke management van de nationale baan- en wegploegen tijdens de Olympische Spelen van Athene, Beijing en Londen, de WK’s en wereldbekers. Als lid en voorzitter van de baancommissie was hij al erg betrokken bij de UEC. In 2013 werd hij al tot secretaris-generaal benoemd.

“Om aan zo’n belangrijke continentale confederatie als de UEC leiding te geven in zo’n onzekere tijd, is een uitdaging die betrokkenheid en aandacht vereist”, liet Della Casa in een reactie weten. “In de afgelopen acht jaar als secretaris-generaal hebben we, dankzij de toenmalige voorzitters David Lappartient en Rocco Cattaneo en hun managementcomités, een groot ontwikkelingsplan opgezet om de UEC een nieuw, modern en georganiseerd gezicht te geven. Daarmee wordt het een van de belangrijkste organisaties in de Europese sportwereld.”