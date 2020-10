UCI meldt drie positieve coronatests in aanloop naar WK mountainbike maandag 5 oktober 2020 om 15:05

De UCI heeft melding gemaakt van drie positieve coronatests tijdens de voorbije Wereldbeker mountainbike in Nové Město na Moravě, Tsjechië. Het gaat om twee renners en een staflid. Dat is het resultaat van ongeveer 600 uitgevoerde tests op het coronavirus.

In aanloop naar het aankomende WK mountainbike van 5-11 oktober in Leogang (Oostenrijk) voerde de UCI op zondag coronatests uit tijdens de Wereldbeker-manches in Tsjechië. Dit is onderdeel van het gezondheidsprogramma om het WK door te kunnen laten gaan.

Een mountainbiker uit Oekraïne, een staflid van de Oekraïense ploeg en een Amerikaanse renner zijn positief getest. Zij waren van plan om naar Leogang af te reizen, maar zijn nu in quarantaine geplaatst en missen zo het WK. Ook een staflid van de Amerikaanse ploeg zit in zelfisolatie, omdat hij nauw contact heeft gehad met de besmette renner uit Team USA. Om wie het gaat, is vanwege privacyredenen niet bekend.

Alle renners en stafleden die naar het WK mountainbike in Oostenrijk komen, moeten een negatieve PCR-test kunnen laten zien die niet langer dan 72 uur oud is. Pas dan mogen ze de zogenoemde ‘WK-bubbel’ in.