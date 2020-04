UCI weerhield Victor Campenaerts van nieuwe werelduurrecordpoging donderdag 16 april 2020 om 15:50

Een jaar na zijn succesvolle werelduurrecordpoging plande Victor Campenaerts nog een tweede. Maar de UCI stelde zijn veto, zo vertelt de renner van NTT aan Het Nieuwsblad.

“Toen tijdens Parijs-Nice duidelijk werd dat veel wedstrijden zouden worden uitgesteld, rijpte het idee om drie weken in quarantaine te gaan op de wielerpiste van Londen voor een nieuwe poging”, vertelt Campenaerts. “Omdat sommige criticasters zegden dat ik Wiggins’ record enkel had kunnen breken omdat het op grote hoogte was, wou ik zijn afstand nog eens aanscherpen op zeeniveau en op dezelfde piste als die van hem.”

Alles zou volgens de regels van social distancing gebeuren, maar tien dagen na Campenaerts’ aanvraag kreeg hij toch geen groen licht. “De reden? Mijn poging zou niet goed zijn voor het imago van de wielersport.”