UAE-manager Gianetti over aantrekken Hirschi: “Deze kans kon ik niet laten liggen”

UAE-teammanager Mauro Gianetti is maar wat blij met het aantrekken van Marc Hirschi. De Zwitser besloot per direct te vertrekken bij Team DSM om vervolgens een driejarig contract te tekenen bij de ploeg uit het Midden-Oosten. Gianetti: “Het was een kans die ik niet kon laten liggen.”

“De eerste contacten vonden plaats vlak voor de kerstdagen”, zo laat ex-prof Gianetti weten aan het Zwitserse RTS. “Fabian Cancellara, de manager van Hirschi, vroeg of ik interesse had in Marc. Wie is nu niet geïnteresseerd in een dergelijk talent? Het was een kans die ik echt niet kon laten liggen. Ik ben blij dat hij nu deel uitmaakt van onze ploeg.”

Gianetti verwacht veel van zijn jongere landgenoot. “Hij heeft talent, is een echte prof en ziet onze ploeg als de perfecte omgeving om verder te ontwikkelen. Zijn overgang is een van de grootste transfers in het wielrennen. Chris Froome is vertrokken naar Israel Start-Up Nation, maar Marc is veel jonger en zijn komst zal een grotere impact hebben.”

Klassementsrenner

“Hij heeft de gave om op een ogenschijnlijk makkelijke manier wedstrijden te winnen. Dat was al zo bij de junioren en vervolgens ook bij de beloften met zijn wereldtitel op de weg. Hij zal een hoofdrolspeler blijven in de klassiekers, maar ik denk dat hij op alle terreinen competitief kan zijn. Hij kan ook schitteren als klassementsrenner in een grote ronde.”

Hirschi zal zich volgend jaar al testen in enkele korte rittenkoersen. “Ik weet zeker dat hij hard wil werken en nog meer wil verbeteren. Het is interessant om te zien wat we samen kunnen doen”, aldus Gianetti. “In de Ardennenklassiekers krijgt hij de steun van Tadej Pogačar, die ook goed is in dat soort wedstrijden.”