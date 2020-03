UAE Emirates blijft in VAE om verdere testen uit te voeren zondag 1 maart 2020 om 11:21

De meeste ploegen zijn inmiddels vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar UAE Emirates blijft in het Midden-Oosten om verdere testen uit te voeren. Verschillende leden van de WorldTour-formatie kampen namelijk met griep, waardoor de ploeg geen enkel risico wil nemen.

De meeste renners en stafleden zijn inmiddels op weg naar huis, nadat de quarantaine is opgeheven en de betreffende instanties groen licht hebben gegeven voor een vertrek uit de Verenigde Arabische Emiraten. Zo lieten Team Ineos en Jumbo-Visma al weten in het vliegtuig te zitten.

UAE Emirates verblijft echter ook de komende periode in de VAE, aangezien de renners en stafleden opnieuw zullen worden getest op een eventuele besmetting van het coronavirus. De ploeg kampt met meerdere griepgevallen en wacht tot de nieuwe testresultaten en een verbetering van de situatie. Pas dan mogen de betrokkenen naar huis.

Veiligheid boven sportieve successen

“We beseffen maar al te goed dat we minder sportieve successen zullen boeken in de aankomende wedstrijden, nu we hebben besloten om langer in de Verenigde Arabische Emiraten te blijven. Het belangrijkste is echter dat we denken aan de veiligheid van onze renners en stafleden. We hopen zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen.”

Dit betekent dat Tadej Pogačar, Fernando Gaviria, Davide Formolo, Maximiliano Richeze, Diego Ulissi, Oliviero Troia en Sven Erik Bystrøm langer moeten wachten vooraleer ze kunnen terugvliegen naar Europa.