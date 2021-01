‘UAE Emirates begint met vaccineren tegen coronavirus’

De eerste renners en stafleden van UAE Emirates worden vandaag gevaccineerd tegen het coronavirus, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Alle 28 renners die momenteel in Abu Dhabi verblijven voor een trainingsstage, hebben zich inmiddels opgegeven voor vaccinatie.

Ploegeigenaar Mauro Gianetti liet eerder al weten dat leden van UAE Emirates tijdens de trainingsstage in Abu Dhabi zullen worden ingeënt tegen het coronavirus. Het gaat om het covid-vaccin van het Chinese farmaceutische bedrijf Sinopharm Group. Het vaccin is geproduceerd door China, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten.

De vaccinatie bestaat uit twee doses. Gianetti werd eerder al ingeënt tegen het coronavirus, aangezien hij deel uitmaakte van een grote groep vrijwilligers die het covid-vaccin Sinopharm Group uitprobeerde. “Ik had geen contra-indicaties. We hebben het allemaal al afgestemd en gepland met de medische staf. We zijn er klaar voor.”

De renners die binnen afzienbare tijd de competitie hervatten, zoals Tourwinnaar Tadej Pogačar, worden volgens La Gazzetta dello Sport als eerste ingeënt.