U23-koers Orlen Nations GP toch weer tweedaagse

De Orlen Nations Grand Prix gaat dit jaar toch weer over twee dagen. Vorig najaar was er sprake van dat de Poolse etappekoers, onderdeel van de Nations’ Cup, vijf dagen zou gaan duren, maar nu blijkt het etappeschema toch teruggeschroefd tot een weekend.

“Dit jaar hadden we een extreem ambitieus plan: een vijfdaagse wedstrijd. We wilden net over de grens met Litouwen starten en in Białystok (in het noordoosten van Polen, red.) finishen. Helaas maakte de coronapandemie het onmogelijk om de grenzen over te steken, maar toch heb ik in de kwaliteit van de wedstrijd vertrouwen”, aldus wedstrijddirecteur Czesław Lang.

Białystok is het epicentrum van de meerdaagse koers, nadat de eerste editie werd gehouden in Bukowina Tatrzańska en de tweede in Rzeszów. Op de eerste dag rijdt het peloton 143 kilometer en op de tweede krijgen zij 125 kilometer voor de wielen geschoven. De finish ligt beide keren op de Józef Piłsudski Avenue, waar de Ronde van Polen twaalf jaar geleden aankwam.

In 2020 domineerden de Nederlandse renners de Orlen Nations GP. De ploegentijdrit op de eerste dag werd gewonnen door de KNWU-selectie, waarna Daan Hoole de eerste leider werd. Een dag later sloeg Olav Kooij een dubbelslag door na 135 kilometer de eindsprint te winnen. Kooij werd dit seizoen vanuit de opleidingsploeg van Jumbo-Visma naar de profploeg overgeheveld.

Etappeschema Orlen Nations GP (29-30 mei)

1. Bialystok – Bialystok (143 km)

2. Bialystok – Bialystok (125 km)