Tweede ritzege voor Ewan in Turkije: “Geweldig werk van de ploeg”

Caleb Ewan heeft na zijn tweede ritzege in de Ronde van Turkije de ploeg bedankt. De oplopende aankomst in Eceabat lag de kopman van Lotto Soudal goed. “Het was een zware finale, maar de laatste jaren ben ik beter gaan klimmen”, vertelde Ewan in het flashinterview.

In 2019 kwam Ewan op dezelfde aankomst niet aan sprinten toe. “Ik ben dan ook sterker dan drie jaar geleden. Het was een kans die we wilden pakken”, legt hij uit. “Het lukte ook vanwege het geweldige werk van de ploeg. Ik ben trots op ze. Zelf voelde ik mij goed en ik ben dan ook blij dat ik het kon afmaken.”

Lotto Soudal nam in de slotkilometers het heft in handen, zo werd lead-out Jasper De Buyst zelf nog zesde. “Ik wist niet wie er precies in mijn wiel zaten, maar ik wist wel dat Bevin close zou zijn. Het was een sprint bergop en met tegenwind, dus ik wilde niet te vroeg aangaan. Ik weet ook dat als je stilvalt, ze zeker over je heen komen. Het was zaak om goed te timen en dat is gelukt”, beschrijft Ewan.

Uiteindelijk bleek Ewan sneller dan Jasper Philipsen en Danny van Poppel in de oplopende sprint. Eerder deze week had de Australiër ook al de eerste rit gewonnen in Turkije.