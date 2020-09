Tweede ritzege Laas in Ronde van Slowakije, Van der Poel derde vrijdag 18 september 2020 om 16:08

Martin Laas (BORA-hansgrohe) heeft de derde etappe van de Ronde van Slowakije op zijn naam geschreven. De sprinter uit Estland was na een etappe van 181 kilometer de beste sprinter in de straten van Žiar nad Hronom. Hij klopte Sean De Bie en David van der Poel in de sprint.

Twee dagen geleden won Laas in Zilina ook al de openingsetappe van de Ronde van Slowakije, een rittenkoers van UCI 2.1-niveau. Later die middag raakte de Est de leiderstrui al kwijt aan Jannik Steimle, omdat diezelfde dag nog een individuele tijdrit op het programma stond.

Steimle is nog altijd de leider in het klassement. De Duitser van Deceuninck-Quick-Step eindigde in de derde etappe op een korte ereplaats en zag zijn directe concurrent Nico Denz (in dezelfde tijd in het klassement) geen bonificaties pakken aan de streep.