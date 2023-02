Twee op twee voor Elisa Balsamo in Setmana Ciclista Valenciana

Elisa Balsamo heeft haar tweede etappe op rij gewonnen in de Setmana Ciclista Valenciana. De Italiaanse was overduidelijk de snelste van het peloton.

Cécile Lejeune (Massi – Tactic Women Team) en Giorgia Vettorello (Bepink) toonden zich de eerste aanvallers van de dag. Ver reikte hun poging echter niet. In de eerste wedstrijdhelft lagen er immers ook heel wat klimkilometers op de rensters te wachten, en daar ging het peloton behoorlijk hard over.

Zo hard dat halverwege de etappe nog maar een dertigtal renners in de eerste groep aanwezig waren. Echter sloeg de vertwijfeling even snel weer toe bij de kopvrouwen, die behoorlijk wat knechten waren verloren. Dus kreeg Quinty Ton (Liv Racing TeqFind) een vrijgeleide.

In het vlakke slot was er verder weinig animo om nog aan te vallen. Ton werd netjes weer ingerekend, en de sprintsters mochten gaan strijden om de ritzege. Aan Balsamo was wederom weinig te doen, waardoor de Italiaanse haar tweede ritzege op rij pakte.