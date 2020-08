Twee op rij voor Mareczko in Ronde van Hongarije, Van der Poel vijfde maandag 31 augustus 2020 om 16:33

Jakub Mareczko heeft zijn tweede ritzege op rij geboekt in de Ronde van Hongarije. De sprinter van CCC won een massasprint na een vlakke etappe van 181 kilometer van Karcag naar Nyíregyháza, voor Kaden Groves en Erlend Blikra. Groves is de nieuwe leider in het algemeen klassement.

Een kopgroep van vijf renners kleurde de etappe en met Lennard Hofstede had Jumbo-Visma een renner meegeschoven in de ontsnapping. Zij kregen maximaal vijf minuten voorsprong, maar wisten een massasprint niet te voorkomen.

Hofstede reed in de finale nog enkele kilometers solo aan kop, maar het bleek een onmogelijke missie voor de Nederlander. De sprint in de straten van Nyíregyháza bleek vervolgens een prooi voor Mareczko. David van der Poel sprintte naar de vijfde plaats in de daguitslag en was daarmee de beste Nederlander.

Kaden Groves leider, Hofstede schuift op

Door zijn tweede plaats in de rituitslag neemt Groves (Mitchelton-Scott) de gele leiderstrui over van Jon Aberasturi, die buiten de bonificaties eindigde. De Spanjaard is nu tweede in het klassement op twee seconden. Hofstede is derde op drie seconden.