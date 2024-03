zondag 24 maart 2024 om 16:20

Twee op een rij voor Rasmus Pedersen in Olympia’s Tour, Tim Torn Teutenberg winnaar van alle klassementen

Rasmus Søjberg Pedersen heeft de laatste rit van de Olympia’s Tour op zijn naam geschreven. De renner van Decathlon AG2R La Mondiale DT was onderdeel van een vijftal renners dat in de eerste ronde van het slotcircuit wist weg te rijden. In de sprint bleek de Deen de snelste. Tim Torn Teutenberg deed goede zaken in de eindklassementen van de Olympia’s Tour. De 21-jarige Duitser veroverde alle truien van de rittenkoers.

De slotrit van Olympia’s Tour beloofde een uitdagende etappe te zijn, met onder meer de Posbank, de glooiende wegen in en rond Arnhem en veel kans op waaiers. De finish van de etappe lag, net als de rit naar Tiel van vorig jaar, voor het bedrijfspand van hoofdsponsor Metec.

Zware laatste dag

Door de vele opgaves stonden nog maar 84 renners aan de start van de slotrit. Een vroege kopgroep kwam er niet, want het tempo lag hoog omdat er kans was op waaiervorming. Het peloton brak daardoor na een uur koers in twee stukken, maar een definitieve breuk was dat niet. Op de Posbank gebeurde ook niet veel in koers, al waren er wel veel gelosten die de rol moesten lossen.

Een vluchtpoging van Visma | Lease a Bike-talent Stephen Brennan haalde het niet vlak voor de Grebbeberg, waardoor een compact peloton aan de finale ging beginnen. De renners passeerden met nog een kleine vijftig kilometer te gaan voor de eerste maal de finishpassage. De start van deze eerste – van in totaal drie – slotronde was het teken voor vijf man op ten aanval te trekken.

Vijftal kleur de finale

Daniel Stampe (Airtox-Carl Ras), Rasmus Pedersen (Decathlon AG2R La Mondiale DT), Jelte Krijnsen (Parkhotel Valkenburg) en Henrik Pedersen (Uno-X Mobility DT) versnelden samen met de leider in de rittenkoers, Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek Future Racing). De vijf heren bouwden hun voorsprong langzaam uit. Bij het ingaan van de tweede ronde hadden de mannen al zo’n veertig seconden te pakken.

Voor de man met die heerlijk allitererende naam was het de ideale situatie. In het algemeen klassement kende de 21-jarige Duitser na etappe vier een voorsprong van tien seconden op Timo de Jong (VolkerWessels). Met de hulp van zijn metgezellen bouwde hij deze voorsprong in de wind en de regen uit.

Vier truien

Bij het horen van de bel had het vijftal vijftig seconden bij elkaar getrapt op slechts een tweetal achtervolgers. Het peloton volgde dan al op ruim anderhalve minuut. In de laatste zeventien kilometer mochten de mannen in de kopgroep dus onderling gaan uitmaken wie de laatste rit zou pakken. Het werd een sprint, waarin Rasmus Søjberg Pedersen zijn metgezellen te snel af was. Zo won de Deen zijn tweede rit op een rij.

Voor Tim Torn Teutenberg was de slotdag wellicht nog meer succesvol. De Duitser pakt alle truien in de eindklassementen van de Olympia’s Tour. Zo was hij de beste in het algemeen klassement, puntenklassement, jongeren klassement en in het sprintklassement. In de slotrit eindigde hij achter Daniel Stampe als derde, waardoor hij ook daarvoor het podium op mocht.