Twaalfde plek voor Van Emden: “Ik heb vandaag anti-Jos ingedeeld”

Het ging tijdens het WK tijdrijden vooral over het duel tussen Filippo Ganna en Wout van Aert, maar de NOS sprak na afloop ook met Jos van Emden. De enige Nederlandse deelnemer eindigde als twaalfde, op net geen twee minuten van winnaar Ganna, en was na afloop te spreken over zijn prestatie.

Van Emden reed met een gemiddelde van 52,291 km/u over het parcours en moest slechts één seconde toegeven op de nummer tien in de daguitslag, Tourwinnaar Tadej Pogačar. De 36-jarige Nederlander finishte echter wel voor gepatenteerde tijdrijders als Nelson Oliveira, Rémi Cavagna, Mikkel Bjerg en Jan Tratnik. “Ik denk dat ik een goede tijdrit heb gereden. Het was op deze afstand zelfs een van mijn betere tijdritten.”

Reserve

Van Emden besloot met de nodige reserve van start te gaan. “Ik heb het vandaag op z’n ‘anti-Jos’ ingedeeld. Ik heb geprobeerd om zo vlak mogelijk te rijden. Dat kost wat moeite, maar aan het einde ben je daar blij mee. Normaal vertrek ik gewoon en zie ik wel waar het schip strandt. Dan wordt het halverwege vaak een gevecht. Nu heb ik het zo gedaan, wat gezien mijn leeftijd ook verstandiger is”, laat Van Emden met een glimlach weten.

Van Emden wist aan het einde van zijn tijdrit nog bijna de Spanjaard Carlos Rodriguez in te halen. “Ik begon hem al vrij snel te zien, dat was wel fijn. Dat heeft mij aan het einde toch wel een beetje geholpen en me een paar seconden opgeleverd. Het was gewoon zaak om zo hard mogelijk te rijden van start tot finish. Er waren geen passages waar je voor moest sparen. Het leek wat dat betreft een beetje op een Nederlands kampioenschap.”