Twaalf WorldTeams aan het vertrek van de Scheldeprijs

De Scheldeprijs heeft de deelnemende ploegen voor de manneneditie van 2022 bekendgemaakt. Het officieuze wereldkampioenschap voor sprinters, dat dit jaar op 6 april verreden wordt, mag twaalf WorldTeams verwelkomen. Daarnaast starten er negen ProTeams en drie Continentale formaties.

Uiteraard zijn de Belgische WorldTeams Lotto Soudal en Quick-Step Alpha Vinyl van de partij, evenals ProTeam Alpecin-Fenix. Laatstgenoemde ploeg verdedigt haar titel, aangezien Jasper Philipsen in 2021 als eerste over de streep kwam in Schoten. De Belg klopte destijds Sam Bennett en Mark Cavendish, beiden van Deceuninck-Quick Step.

Een van de Continentale ploegen aan het vertrek is het Nederlandse BEAT Cycling, dat vorig met drie renners in de voorste groep van dertig zat. Jan-Willem van Schip, Luuc Bugter en Piotr Havik eindigden allen bij de eerste twintig, maar een top-tien plek zat er voor hen niet in.

Here are the teams that will compete in the 1️⃣1️⃣0️⃣th edition of the Scheldeprijs! 🤩 #SP22 #SPmen pic.twitter.com/gYHXBCgCRP — Scheldeprijs (@Scheldeprijs) March 9, 2022