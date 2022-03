Tulett boekt eerste profzege: “Ik kan het nog niet helemaal geloven”

INEOS Grenadiers heeft de touwtjes stevig in handen in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Eddie Dunbar gaat na drie van de vijf etappes aan de leiding, Ben Tulett boekte vandaag zijn eerste zege bij de beroepswielrenners. De jonge Brit was vanzelfsprekend erg blij met zijn overwinning. “Ik kan het nog steeds niet helemaal geloven.”

Tulett keek na afloop met CyclingProNet terug op zijn koers. “Dit is echt geweldig, zeker omdat ik het jaar begon met twee zware valpartijen. Ik ben erg blij dat ik hier nu kan winnen, maar ook dat Eddie zijn leiderstrui kon behouden. Het is nu een kwestie van verdedigen. We zijn hier met een sterke ploeg en we kijken uit naar de sportieve strijd.”

De nog altijd maar 20-jarige Tulett boekte vandaag in San Marino zijn eerste profzege. In de finale reed hij weg van zijn ploeggenoot Dunbar, Marc Hirschi en Simon Carr. “De laatste kilometers waren echt loodzwaar. We hebben als ploeg de hele dag gecontroleerd, dat hebben we erg goed gedaan. In de finale explodeerde de boel. Ik besloot te versnellen met nog twee kilometer te gaan en wist mijn inspanning door te trekken.”

Met nog twee etappes te gaan lijkt zijn ploeggenoot Dunbar op weg naar de eindzege. “Er komen nu nog twee zware ritten”, aldus Tulett. “We hopen de leiderstrui te verdedigen, daar gaan we voor.” En wat zijn de volgende doelen van Tulett? De beloftevolle klimmer hoopt in mei aan de start te staan van de Giro d’Italia en zo zijn debuut te maken in een grote ronde. “Dat is mijn grote motivatie”, steekt hij zijn ambities niet onder stoelen of banken.

Leider Dunbar: “We hebben het tactisch goed aangepakt” Eddie Dunbar maakte het feestje voor INEOS Grenadiers compleet door als tweede over de streep te komen. De Ier wist zo zijn leiderstrui te verdedigen en begint vrijdag als leider aan de voorlaatste etappe. “We reden als ploeg een erg goede race”, is de 25-jarige coureur van mening. “De slotklim stond vier keer op het programma, ik wist dus wel hoe ik me moest pacen.” “Het is dan gewoon zaak om de sterkste renners te volgen. We weten allemaal hoe goed Marc Hirschi is. Als zo iemand gaat, moet je mee. We hebben het vervolgens goed gespeeld in de finale. Dat Ben de rit wint, is echt geweldig. We hebben het tactisch echt goed aangepakt. Dit is een mooi uitgangspunt voor de komende dagen.”