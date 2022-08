Trofeo Matteotti gaat om organisatorische redenen niet door in 2022

Matteo Trentin krijgt pas in 2023 een opvolger als winnaar van de Trofeo Matteotti. De Italiaanse najaarskoers stond dit jaar op de kalender voor 18 september, maar gaat niet door vanwege “organisatorische- en timingsredenen”. Dat maakte de organisatie woensdag bekend.

“De Trofeo Matteotti zal dit jaar niet plaatsvinden”, schrijft de organisatie. “De wedstrijd wordt uitgesteld tot 2023. Dit jaar zou een jubileumeditie zijn, de 75ste. Het uitstel is vanwege organisatorische en timingsreden, die het niet mogelijk maken om ons achter de schermen adequaat voor te bereiden voor zondag 18 september, de geplande datum. De wedstrijd was een week gepland voor het wereldkampioenschap in het Australische Wollongong.”

WK Wollongong

De Trofeo Matteotti, die in het verleden in juli georganiseerd werd, wordt sinds enkele jaren in het tweede deel van september gehouden. Dit jaar heeft het daardoor concurrentie van het WK wielrennen. De wegrit wordt weliswaar een week later verreden, maar vindt dus plaats in Australië. Dat zorgt voor extra moeilijkheden om een volwaardig deelnemersveld te krijgen.

Vorig jaar ging, zoals gezegd, Matteo Trentin met de zege lopen. Het was zijn tweede overwinning in de semiklassieker, die sinds 1945 op de kalender staat. Onder anderen Francesco Moser, Felice Gimondi, Moreno Argentin, Frank Vandenbroucke en Paolo Bettini staan ook op de erelijst.