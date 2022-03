Trek-Segafredo met Simmons en Brambilla in Strade Bianche

Trek-Segafredo heeft de selectie naar buiten gebracht waarmee ze Strade Bianche zal betwisten. De meest in het oog springende namen zijn Quinn Simmons, die zich vorig jaar al liet opmerken in de Toscaanse grindklassieker, en Gianluca Brambilla. De Italiaan werd in 2016 nog derde in Strade Bianche.

De nog altijd maar 20-jarige Simmons maakte vorig jaar, ondanks zijn jeugdige leeftijd, al indruk in de prestigieuze wedstrijd over witte grindwegen. De Amerikaanse allrounder wist lange tijd zijn wagonnetje aan te haken bij de absolute wereldtoppers, al gooide een valpartij in de finale roet in het eten. Simmons reed dit seizoen in aanloop naar Strade Bianche in Frankrijk de Faun-Ardèche Classic (64ste) en Drôme Classic (16e).

Ook de 34-jarige Brambilla wist in het verleden al eens een hoofdrol te vertolken in de atypische Italiaanse klassieker. Zes jaar geleden deed hij nadrukkelijk mee om de overwinning en begon hij als eerste, en met een beperkte voorsprong, aan de laatste steile kilometer in het centrum van Siena. Het bleek niet genoeg voor de zege, aangezien Brambilla in extremis nog werd bijgehaald door de uiteindelijke winnaar Fabian Cancellara en Zdeněk Štybar.

Naast Simmons en Brambilla rekent Trek-Segafredo zaterdag ook op Dario Cataldo, Alexander Kamp, Jacopo Mosca, Toms Skujiņš en Edward Theuns.

Selectie Trek-Segafredo voor Strade Bianche (5 maart)

Gianluca Brambilla

Dario Cataldo

Alexander Kamp

Jacopo Mosca

Quinn Simmons

Toms Skujiņš

Edward Theuns