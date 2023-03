Trek-Segafredo blijft met vier over in Catalonië: Simmons stapt ziek af

Trek-Segafredo blijft met Marc Brustenga, Jon Aberasturi, Giulio Ciccone en Juan Pedro López over in de Ronde van Catalonië. Vlak voor de start heeft Quinn Simmons ziek opgegeven.

Eerder zag de Amerikaanse ploeg al Dario Cataldo en Kenny Elissonde opgeven. Cataldo is er van hen het slechtst aan toe. De Italiaan kwam in de openingsrit ten val en brak zijn heup, meerdere ribben en zijn sleutelbaan. Daarnaast liep hij twee breukjes op in de wervelkolom.

Ondanks de drie uitvallers doet Trek-Segafredo het goed in Catalonië en doet de ploeg met Giulio Ciccone nog mee om de eindzege. Dinsdag won de Italiaan de tweede etappe.