Trail Sale bij Canyon: flinke kortingen op mountain- & gravelbikes

Van maandag 20 februari tot en met woensdag 1 maart is het Trail Sale bij Canyon en kun je een mountainbike scoren met flinke korting, tot wel 30%! We hebben een aantal goede deals op een rijtje gezet.



De Grand Canyon 7 is de aluminium hardtail van Canyon en er gaat een korting van 20% van de normale prijs af en je kunt ‘m nu in huis halen voor € 999,-. De Grand Canyon is uitgerust met een 120 mm verende voorvork en dropperpost en is perfect voor mountainbikerondjes door de Nederlandse bossen.

Liever een e-MTB? De Grand Canyon:ON is de elektrisch aangedreven variant van de Grand Canyon en heeft een krachtige Shimano EP8 motor met een 120 mm verende voorvork. De batterij heeft een capaciteit van 630Wh en gaat zo’n 100 KM mee!

De Neuron 5 is de avontuurlijk full suspension uit het assortiment van Canyon en met 30% korting gaat er € 600,- van de prijs af en haal je ‘m al in huis voor € 1399,-. Bekijk de Neuron 5 op de website van Canyon.

De Neuron 5 heeft een aluminium frame, liever een carbon frame? De Neuron is er ook in een CF-uitvoering met een carbon frame.

Wil jij graag je fietsmaten voor blijven tijdens het mountainbiken? Dan is de Exceed een geschikte MTB voor jou. De Exceed is gebouwd op pure snelheid en heeft een carbon frame met een agressieve geometrie en is afgemonteerd met SRAM GX Eagle en een RockShox SID SL Select RL Remote voorvork. Nu is de Exceed CF 7 afgeprijsd van € 2899,- voor € 2499,-, een korting van € 400,-!

De Grizl 7 Suspension is een gravelbike, afgemonteerd met een verende voorvork van RockShox. De verende vork heeft 30 mm vering en filtert de onregelmatigheden uit de gravelpaden. Nu krijg je 10% korting op de Grizl 7 suspension en kun je ‘m direct bestellen voor € 1799,-.

