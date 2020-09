Tourdroom Thibaut Pinot valt in duigen: “Dit is een keerpunt in mijn carrière” zaterdag 5 september 2020 om 19:04

Al heel lang droomt Thibaut Pinot van een Tourzege, maar zaterdag zag de Fransman opnieuw zijn droom in duigen vallen. Rugklachten spelen de renner van Groupama-FDJ al sinds zijn val in de openingsetappe parten. “Dit is een keerpunt in mijn carrière.”

Emotioneel stond de Franse publiekslieveling de de Franse krant L’Equipe te woord na de etappe. “Ik hield me vast aan bemoedigende signalen, maar sinds vorige week zaterdag doet mijn rug zoveel pijn dat ik geen kracht kan zetten.”

“Nee, ik ga de Tour de France niet verlaten”, is hij strijdvaardig. “Ik heb ook niet met dat idee gespeeld, maar het is een heel moeilijke dag voor me. Ik wil mijn excuses aanbieden voor mijn ploeggenoten, want ook voor hen is deze Tour nu mislukt. Hopelijk kunnen we deze Tour nog etappes gaan winnen…”

En of Pinot het zelf nog aan durft om ooit nog eens voor een Tourzege te gaan? De Fransman heeft er zo zijn twijfels over. “Het is te vaak mislukt”, klinkt hij somber. “Vandaag is misschien een keerpunt in mijn carrière. Wielrennen hoort eigenlijk over plezier maken te gaan…”