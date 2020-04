Tour of Utah vroegtijdig afgeblazen vanwege coronavirus zaterdag 4 april 2020 om 08:44

De Tour of Utah is de volgende koers die geschrapt is van de internationale kalender. De wedstrijd stond weliswaar pas voor over vier maanden gepland, maar in verband met het coronavirus heeft de organisatie nu al besloten haar focus te verleggen naar volgend seizoen.

Op de kalender stond de Tour of Utah gepland voor 3-9 augustus, maar door de publieke zorgen vanwege het coronavirus werd de Amerikaanse 2.Pro-koers afgelast. Zeventien teams, waaronder vijf uit het WorldTour-circuit, hadden hun deelname reeds toegezegd. De organisatie concentreert zich nu op de editie van volgend seizoen.

Vorig seizoen schreef Ben Hermans de zevendaagse ronde op zijn naam. In het klassement bleef hij James Piccoli en Joe Dombrowski voor. Daarnaast boekte de Belg twee etappezeges.