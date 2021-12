Tour of Utah verdwijnt van de kalender

De Tour of Utah zal ook in 2022 niet op de UCI-kalender staan. Nadat de editie van 2020 was afgelast vanwege de coronapandemie, werd in maart 2021 om onduidelijke redenen ook de jaargang van dit seizoen geschrapt. Voor 2022 stond de koers wél opnieuw op de kalender, maar de organisatie heeft nu zelf gevraagd om de koers te laten verwijderen.

Woensdag maakt organisatie Medalist Sports via een persbericht wereldkundig dat het hun pogingen staakt om de Tour of Utah te laten doorgaan. De organisatie heeft USA Cycling en de UCI gevraagd om de koers van de kalender te halen. “De gesprekken met sponsors en start- en finishplaatsen liepen positief, maar ze waren niet concreet genoeg om een valide inspanning te doen die voldeed aan onze gezamenlijke verwachtingen”, laat Chris Aronholt van Medalist Sports weten.

Of de koers ooit terugkeert, komt in het persbericht niet duidelijk naar voren. De koers promoveerde in 2011 naar de profkalender en kreeg Levi Leipheimer als eerste eindlaureaat. Later wonnen ook renners als Tom Danielson, Joe Dombrowski, Lachlan Morton en Jumbo-Visma-klimmer Sepp Kuss. In 2019 was Ben Hermans de laatste winnaar van deze 2.Pro-koers. Daarmee verdwijnt na de vermaarde Tour of California een tweede Amerikaanse rittenkoers van het toneel.