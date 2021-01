Tour du Rwanda uitgesteld tot mei

De Tour du Rwanda is als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis met tweeënhalve maand uitgesteld. De achtdaagse etappekoers, die in februari zou plaatsvinden, wordt nu gehouden van zondag 2 tot en met zondag 9 mei.

In november ging de organisatie er nog vanuit dat de Tour du Rwanda (2.1) op de oorspronkelijke data (21-28 februari) kon doorgaan. Wel maakte de organisatie toen al bekend dat de renners met strenge veiligheids- en gezondheidsmaatregelen te maken kregen. Zeventien ploegen zouden in februari afreizen naar Rwanda om deel te nemen aan de ronde, waaronder Israel Start-Up Nation. Ook de komst van de ProTeams Androni Giocattoli-Sidermec, B&B Hotels, Novo Nordisk en Total Direct Energie was al bevestigd.

Vrijdag maakte de organisatie via social media echter bekend dat de etappekoers niet in februari kan worden gehouden als gevolg van de wereldwijde gezondheidscrisis en de vele onzekerheden. Daarop werd besloten de ronde uit te stellen tot mei. De nieuwe data moeten nog goedgekeurd worden door de UCI. Afgelopen jaar ging de eindoverwinning naar Natnael Tesfatsion. De Eritreeër legde de basis voor zijn zege in de bergetappe naar Rubavu. Op het podium werd hij geflankeerd door Moise Mugisha en Kent Main.