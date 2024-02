dinsdag 6 februari 2024 om 12:40

Tour de Tietema-Unibet onthult selectie met vier Nederlanders voor seizoensopener in Turkije

Het seizoen staat voor Tour de Tietema-Unibet op het punt van beginnen. Het kersverse ProTeam zal het wielerjaar aftrappen in Turkije, met de Tour of Antalya (8-11 februari). Inmiddels is de selectie van het team bekendgemaakt voor de vierdaagse rittenkoers.

Tour de Tietema-Unibet stelt twee renners op die vorig jaar ook al bij de ploeg zaten, Hartthijs de Vries en Martijn Budding. De andere vijf namen zijn nieuwkomers. Daarbij nog twee Nederlanders, namelijk Jelle Johannink en Owen Geleijn. De Fransen Axel Huens, de Brit Charles Paige en de Noor Cedrik Bakke Christophersen maken het zevental compleet. Christophersen en Paige gelden als klimmers en mikken op een goed klassement. Budding is op papier dan weer de snelste man van de ploeg.

De Tour of Antalya begint donderdag met een vlakke, 135 kilometer lange rit van Side naar Antalya. De dag erna wordt opnieuw gefinisht in Antalya, maar starten de renners in Demre. In het middenstuk van deze etappe moet behoorlijk geklommen worden. Rit drie finisht bergop, in Tahtali (6,9 km aan 9,1%). De slotetappe bevat ook weer aardig wat klimwerk, maar de finale gaat vooral in dalende lijn.