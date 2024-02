woensdag 7 februari 2024 om 10:50

Tour de Tietema en Unibet vragen aandacht voor hartproblemen

De wielerwereld wordt steeds vaker opgeschrikt door verhalen over hartproblemen. Bas Tietema, Devin van der Wiel en Josse Wester – de eigenaren van wielerformatie TDT-Unibet – komen dan ook in actie. Samen met hoofdsponsor Unibet vragen ze met een online tool en een aangepast tenue aandacht voor dit thema.

Tour de Tietema en Unibet bieden via followyourheart.tourdetietema.nl een gratis AR-experience aan. Daarin leren digitale versies van Bas, Devin en Josse zichzelf en de gebruikers in acht stappen hoe je iemand moet reanimeren en dus een leven kunt redden. Zo hopen de drie oprichters van Tour de Tietema bewustwording te creëren bij hun volgers en een steentje bij te dragen aan het verhogen van het overlevingspercentage.

Maar dat is nog niet alles: in de komende Tour of Antalya (8-11 februari) rijdt de wielerploeg TDT-Unibet voor het eerst met een speciaal tenue. Op dit tenue staat de campagnenaam ‘Follow Your Heart’ op de borst, hartjes op de mouw en zijn de acht levensreddende vaardigheden in tekst verwerkt in een groot hart op de rug. Zo willen Tour de Tietema en Unibet ‘niet alleen de wielerwereld op zijn kop zetten, maar het wielrennen ook veiliger maken’, klinkt het.





“Ik probeer in alles wat ik doe mijn hart te volgen, maar ik heb zowel in het wielrennen als daarbuiten gemerkt dat een minder goed functionerend hart je ook erg onzeker kan maken”, vertelt mede-oprichter Bas Tietema. “Verhalen over hartproblemen hoor je binnen de wielerwereld helaas steeds vaker. Toch weet niet iedereen hoe je moet handelen als er echt iets goed mis is.”

“Ook Devin, Josse en ik wisten niet hoe we levensreddend moesten optreden. Met onze content en onze wielerploeg bereiken we veel mensen, dus we wilden dat bereik graag inzetten om aandacht te vragen voor dit actuele thema.”